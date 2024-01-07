ضبط 3 متهمين بالتعدى على عامل بسلاح نارى بالقناطر الخيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مرتكبي واقعة التعدي على عامل بسلاح ناري بالقليوبية.

البداية عندما ورد بلاغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، من أحد المستشفيات باستقباله عاملًا مقيمًا بدائرة المركز، مُصابًا بطلق خرطوش، وبسؤاله قرر أنه حال عودته من العمل وسيره بدراجة نارية ملك شقيقه بإحدى الطرق بدائرة المركز، فوجئ بقيام 3 مجهولين باستيقافه ومحاولة الاستيلاء على الدراجة، ولدى مقاومتهم أطلق أحدهم عيارًا ناريًا من فرد محلي، فأحدث إصابته، واستولوا على الدراجة.

بالفحص تبيَّن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين مقيمين بدائرة المركز، لأحدهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم فرد محلي، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها، والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، بدون لوحات معدنية ملك أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.