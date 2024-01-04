أستاذ علاقات دولية يكشف سبب لقاء الرئيس السيسي بوفد الكونجرس الأمريكي

قال رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى بأعضاء من الحوب الجمهوري والديمقراطي خلال الفترة الما ية بشأن الحرب في غزة.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس التقى اليوم بعضوي الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، لأنه خلال الفترة الأخيرة أعلن عددًا كبيرًا منهم رفضهم لتأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإسرائيل، مشيرًا إلى أنه بسبب ذلك حدثت خلافات كبيرة بين بايدن ونتنياهو، لأن إسرائيل تشن عمليات مكثفة تخطت عمليات الإبادة الجماعية دون تحقيق أي هدف.

وأكد أن قتل المدنيين لا يحسب في الحسابات العسكرية، كما أن بايدن طلب من نتنياهو التوقف عن عمليات العسكرية الشاملة والتأكيد على عمليات نوعية تستهدف قادة حماس، مشيرًا إلى أن اغتيال العروري هو رسالة ردع توجهها إسرائيل لحماس، لأن الولايات المتحدة لو تخلت عن إسرائيل لن تستطيع إكمال الحرب.

لقاء الرئيس السيسي بأعضاء الشيوخ يهدف لخلق جبهة ضغط على بايدن

وأوضح أن الرئيس السيسي ولقائه بأعضاء الشيوخ هو للتنسيق لخلق جبهة للضغط على صانع القرار الأمريكي للجوء للتفاوض وربما قريبًا سنسمع عن هدنة ووقف إطلاق النار، وتشطيل حكومة فلسطينين جديدة، ولكن إسرائيل ستشترط عدم وجود حماس بالسلطة.