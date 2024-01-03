هشام الحصرى: الزراعة على رأس أولويات الدولة فى عهد الرئيس السيسى

كشف اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن حجم إنجازات الدولة المصرية في ملف الزراعة خلال السنوات الأخيرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الأربعاء، إن ملف الزراعة أصبح على رأس اهتمامات كل الدول في العالم، وخاصة في الدولة المصرية.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه سدة الحكم في 2014 كان ملف الزراعة على رأس أولوياته، موضحًا أنه تمت إضافة 1.2 مليون فدان للرقعة الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم.

وأشار إلى أنه هناك مشروعات زراعية عملاقة تم تدشينها في مصر على رأسها شركة الريف المصري، والتي تستهدف زراعة مليون ونصف المليون فدان، ثم بعدها تعمير شمال ووسط سيناء، حوالي 465 ألف فدان.

وأكد أن مشروع الدلتا الجديدة يستهدف زراعة 2.2 مليون فدان، بالإضافة إلى إعادة إحياء مشروع توشكي، والتوسع الكبير الموجود في محافظة الوادي الجديد التي تمثل 44% من مساحة مصر تقريبًا.