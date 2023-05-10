الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هشام الحصرى: مستمرون فى "الحوار الوطنى" حتى نصل لحلول ترضى المواطن

اللواء هشام الحصري
اللواء هشام الحصري

قال مقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مصر ليست بمعزل عن العالم الذي يشكو كله من التراجع الاقتصادي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحوار الوطني"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن كورونا وحرب أوكرانيا كانت لها أسباب مباشرة في التأثير الاقتصادي على مصر.

وأكد الحصري أن لجان المحور الاقتصادي عاكفة على دراسة كل المقترحات المقدمة من المواطنين، بمشاركة كل التيارات السياسية وكل الطوائف الشعبية، الجميع يشارك حتى نصل إلى حلول ترضي المواطن وتكون طوق النجاة للوطن.

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