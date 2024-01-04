الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محمد دحلان يشكر الرئيس السيسى لرفضه "الهجرة الجماعية" من غزة

القيادي الفلسطيني
القيادي الفلسطيني محمد دحلان

أعرب القيادي الفلسطيني محمد دحلان، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي لرفضه الهجرة الجماعية من قطاع غزة.

دحلان: نقدر موقف الرئيس السيسي 

وقال دحلان، خلال حواره مع الإعلامي طوني خليفة أمس الأربعاء، إن الرئيس السيسي "رفض الهجرة الجماعية من غزة، وهو موقف نقدر له ونشكر عليه".

وأضاف دحلان أن "واجبنا أن نبقى في قطاع غزة حتى وإن كان في خيام"، حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا الوطنية.

وكانت مصر قد شددت في أكثر من وقت ومناسبة، خلال الفترة الماضية، على رفض أي محاولة لتهجير أهالي غزة من القطاع.

محمد دحلان القيادي الفلسطيني محمد دحلان الرئيس عبدالفتاح السيسىى قطاع غزة الهجرة الجماعية

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