"زراعة النواب": نأمل أن تصل الأراضى المستصلحة إلى 4 ملايين فدان

كشف اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن حجم إنجازات الدولة المصرية في ملف الزراعة خلال السنوات الأخيرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، المُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الأربعاء: "نأمل أن يصل حجم الأراضي المستصلحة في مصر إلى 4 ملايين فدان".

وأضاف أن سيناء لها أولوية خاصة في قطاع الزراعة، موضحًا أن محطة بحر البقر هي أكبر محطة لتحلية المياه علي مستوي العالم.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى أنه تمت زراعة 100 ألف فدان في سيناء حتي الآن، موضحًا أن مصر هي الدولة الأولى عالميًا في إنتاج التمور.