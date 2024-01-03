الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البلشى: ما يفعله الاحتلال الإسرائيلى فى غزة جريمة بحق الإنسانية

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحرب على غزة تعد الأبشع في التاريخ بعد ما يقارب من الـ 90 يومًا من العدوان الغاشم الذي يهدف إلى إبادة جماعية لأهالي غزة وجعل القطاع غير صالح للعيش.

وأضاف خالد البلشي، خلال استضافة نقابة الصحفيين للدكتور عاطف أبوسيف وزير الثقافة الفلسطيني للحديث عن الأحداث الجارية في قطاع غزة، أن الحديث عن كم الدمار الذي أحدثه الاحتلال في القطاع أصبح بلا معنى مقارنة بحجم الجريمة التي تحدث الآن وحجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأشار "البلشي" إلى أن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في غزة هو جريمة في حق الإنسانية بشكل عام، لافتًا إلى أننا الآن أمام جريمة حرب هي الأكبر في التاريخ.

الاحتلال الصهيوني يرتكب كل جرائم الحروب 

واستطرد أن الاحتلال الصهيوني يرتكب كل جرائم الحروب دون محاسبة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستهدف الصحفيين بسبب نقلهم للحقيقة بعد اقتراب عدد الشهداء الصحفيين إلى 110 شهداء في أقل من 90 يومًا، بالإضافة إلى تدمير 75 مؤسسة صحفية واستهداف أسر الصحفيين، مؤكدًا أن هذا لم يحدث حتى في الحرب العالمية الثانية التي قُتل فيها 69 صحفيًا خلال 6 سنوات من الحرب.

واستكمل أن ما تم تدميره في غزة حتى الآن منذ السابع من أكتوبر 2023 يصل إلى 70% من القطاع في محاولة لجعل غزة منطقة غير صالحة للفلسطينيين.

وواصل أن الصمود الذي نراه من الشعب الفلسطيني أسطوري برغم الوجع الذي يعيشه هذا الشعب.

وتنظم نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، لقاءً صحفيًا مع الدكتور عاطف أبوسيف الكاتب والروائى، وزير الثقافة الفلسطينى، بعد عودته من غزة، و83 يومًا من العدوان.

يتحدث الدكتور عاطف أبوسيف، فى اللقاء، عن الأوضاع الميدانية فى غزة، خاصة أنه أمضى كل فترة العدوان الصهيونى أكثر من 83 يومًا، وتنقل خلالها من منزله إلى مراكز الإيواء، واستُشهد خلالها عدد كبير من أفراد أسرته.

يدير اللقاء خالد البلشى نقيب الصحفيين، ويشارك فيه ناجى الناجى المستشار الإعلامى للسفارة الفلسطينية.

نقيب الصحفيين الحرب على غزة إبادة جماعية العدوان الغاشم نقابة الصحفيين وزير الثقافة الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي

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