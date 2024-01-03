الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس المتهمين بالشروع في قتل شاب لسرقة سيارته

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس  6 متهمين بالتعدي على شاب وإصابته بـ "كوريك" بغرض سرقة سيارته بمنطقة القطامية.
 

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حجز خادمة بتهمة سرقة مبلغ مالى من داخل فيلا بالتجمع

تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، وسيدة) بأنه أثناء توقفهما بأحد الطرق بدائرة القسم بالسيارة "قيادة الأول- مُستأجــــرة" لإجرائه مكالمة هاتفية توقفت أمامهما سيارة "غير معلوم لديهما أرقام لوحاتها" ترجل منهـــا شخصين وطالبا قائد السيارة بـ "كوريك" لتغيير إطارات السيارة خاصتهما إلا أنه وعقــب انتهائهما وعودتهما لإعادته قام أحدهما بضربه باستخدام العصا الحديدية الخاصة "بالكوريك" مُحدثًا إصابتـــه بجرح بالرأس واستوليا على السيارة قيادته ولاذا بالفـرار.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص) وبحوزتهم (رخصة السيارة قيادة المجنى عليه)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم ببيع السيارة المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل، مقيم بالقليوبية) مقابل مبلغ مالى، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى وتم بإرشاده ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها لدى عميله سيئ النية (مالك معرض سيارات، مقيم بذات العنوان) وتم ضبطه.

شرطة القطامية حبس سرقة سيارة متهمين

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