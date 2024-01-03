كشف السبب وراء الطب وفاة أستاذ جامعي داخل شقته بالقطامية

كشف تقرير الطب الشرعي، السبب وراء وفاة أستاذ جامعى داخل شقته بالقطامية بالقاهرة الجديدة.

وتبين أن الوفاة حدثت نتيجة تناوله عقاقير مهدئة تسببت في حدوث هبوط حاد ولا توجد أى شبهه جنائية.

وكانت قد كما كلفت نيابة القاهرة الجديدة المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وتبين أن المتوفي يبلغ من العمر 39 عامًا، ويمر بحالة نفسية سيئة نتيجة لوجود خلافات زوجية.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص متوفي داخل شقة بمنطقة القطامية.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشخص، يعمل أستاذ جامعى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.