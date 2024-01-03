اليوم.. نظر محاكمة سائق "توكتوك" متهم بتهمة قتل شخص وإصابة نجله بالمرج

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاربعاء،محاكمة سائق توك توك متهم بقتل شخص وإصابة نجله باستخدام سلاح أبيض في مشاجرة بينهم منطقة المرج .

كشف أمر الإحالة بالقضية، أن الخلاف بين المتهم ونجل المتوفي قديم وبدايته عندما اتهم الأول الثاني بأنه سرق منه لعبة لا يتعدى ثمنها 20 جنيها

وأشارت التحريات، إلى أن يوم الواقعة توجه المتهم بمركبته التوك توك الي المجني عليهما وتعدي عليهما بالألفاظ النابية فطلب نجل المتوفي منه الابتعاد عن شارعه نافيا سرقته أي شيء منه

وأضافت التحريات، أنه نشبت مشادة كلامية بين الشابين تطورت إلى مشاجرة اقدم فيها المتهم علي طعن الشاب الأمر الذي دفع والده إلى التدخل للفصل بينهما ومنع وقوع جريمة الا ان المتهم طعنه في صدره فأسقطه قتيلا

البداية بتلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة إشارة من إحدى المستشفيات، باستقبالها أحد الأشخاص "متوفى" متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالقلب، ونجله مصاب بجرح نافذ بالجسم في مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.