الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

تفاصيل جديدة في قتل شاب لصديقه الأجنبي بعين شمس

جريدة الدستور

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشرق القاهرة، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل أجنبي على يد صديقه في عين شمس.

وأمرت النيابة العامة بشرق القاهرة، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات، أن المجني عليه سرق هاتف أحد الأشخاص بمنطقة عين شمس، ثم توجه إلى صديقه الذي عرض عليه تقسيم المبلغ المالي فيما بينهما إلا أن الأول رفض.

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تحقيقات النيابة في قتل شاب بطعنات غادرة من صديقه في حلوان

كما تبين، أن المجني عليه نشبت بينه وبين صديقه مشادة كلامية حادة، ليقوم الأخير بإمساك مطواة وطعنه في صدره.

البداية كانت عندما تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا من أحد المستشفيات بقدوم جثة لشاب بها عدد طعنات توفى أثناء إسعافه وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر مقتولة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء الجريمة صديق المجني عليه بسبب خلافات مالية بعد سرقتهما هاتفا من أحد الأشخاص، وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.

قتل شاب صديقه الأجنبي عين شمس النيابة العامة منطقة عين شمس

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