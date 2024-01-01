الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المؤبد لعامل قتل صديقه لخلافات على بيع المخدرات في عين شمس

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات  شمال القاهرة بالعباسية، بالسجن المؤبد على عامل، لاتهامه بقتل صديقه بسبب الخلاف على أموال بيع المخدرات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم اختلف مع صديقه بسبب متحصلات بيع المخدرات، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت المشاجرة بينهما إلى أن قام المتهم بطعن المجني عليه عدة طعنات قاتلة.

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تفاصيل الواقعة

وبدأت الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة، ووقوع قتيل أمام مسجد آدم، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، وتبين صحة البلاغ، وتبين أن الجثة تعود لـ"م. م "، الذي لقي مصرعه متأثرا بإصابته بجرح بالرقبة، وتم نقله إلى مستشفى هليوبوليس تحت تصرف النيابة العامة.

نتائج التحريات

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ع. م "، عامل، والسابق اتهامه في 4 قضايا آخرها القضية رقم 21498 لسنة 2014 اتجار مخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه بشأن بيع المواد المخدرة، وأرشد عن السلاح الأبيض "مطواة" المستخدم في الجريمة.

شريكان في بيع المخدرات

وأفادت التحريات أن المتهم والمجني عليه كانا يشتركان في بيع المخدرات، وحدث بينهما خلاف على حصيلة البيع، تطور إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه عدة طعنات قاتلة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، ثم أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإدانته بالسجن المؤبد

جنايات شمال القاهرة بيع المخدرات قسم شرطة عين شمس محكمة الجنايات السجن المؤبد

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