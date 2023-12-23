السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحقيقات النيابة في قتل شاب بطعنات غادرة من صديقه في حلوان

طعنات
طعنات

طعنات غادرة تلقاها شاب على يد صديقه بسبب خلافات سابقة بينهما انتهت بتربص المتهم له وتمزيق جسده في منطقة حلوان.. في هذا التقرير نرصد التفاصيل الكاملة.

 

تفاصيل التحقيقات

وتبين أن خلافات سابقة بسبب دين مالي بين الصديقين تسببت في توجه المتهم له وافتعال معه مشاجرة مطالبا برد ماله وعقب ذلك تطورت المشادة لمشاجرة وجه فيها المتهم طعنات نافذة للمجني عليه في صدره أسفرت عن وفاته في الحال.

 

مناظرة جثة المجني عليه

وجرى التحفظ على جثة المجني عليه ونقلها لمشرحة زينهم، وبمناظرتها من فريق النيابة العامة تبين أن الجثة لشاب ثلاثيني بها طعنات نافذة في الجسم.

 

واستمعت النيابة لأقوال والد المجني عليه الذي قرر بالتعدي على نجله بالضرب، بسبب خلافات سابقة بينهما، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

 

تفاصيل قسم شرطة حلوان

بداية الواقعة كانت باستقبال المستشفى شاب توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعني بالجسم إثر ادعاء مشاجرة مع آخر أدت إلى مقتله، وتم إخطارالنيابة بالواقعة.

 

المتهم اعترف أمام النيابة، بقيامه بطعن المجني عليه بعد نشوب مشاجرة بينهما، قام على إثرها باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وطعن المجني عليه الذي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.

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