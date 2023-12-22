الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل لاتهامه بقتل شاب طعنا بالسكين فى حلوان

حادث طعن
حادث طعن

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل آخر طعنا بالسكين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

حيث أقدم عاطل على قتل آخر طعنا بالسكين فى مشاجرة بينهما بمنطقة حلوان.
كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة) توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والده، وإتهم (عاطل - مقيم محل البلاغ)  بالتعدى على نجله بالضرب، بسبب خلافات سابقه بينهما، ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية،  وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس المتهم المتهم بقتل حلوان طعن بطعنة سكين

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