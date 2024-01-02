تأجيل محاكمة مزارع ونجليه بتهمة قتل شاب بالشرقية لجلسة أبريل

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تأجيل جلسة محاكمة مُزارع ونجليه، لاتهامهم في القضية رقم 1045 لسنة 2023 جنايات قسم الصالحية الجديدة، والمقيدة برقم 1118 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق بقتل شاب بسبب خلافات سابقة بينهم بنطاق قسم شرطة الصالحية الجديدة، لجلسة الدور الثاني من شهر أبريل المقبل لمناقشة الطب الشرعي.

تأجيل محاكمة مزارع ونجليه في مقتل شاب بالشرقية

وتعود أحداث القضية لشهر مارس 2023، بقيام كل من: «السيد. ع. م» محبوس 48 عاما، مزارع، ونجله « شادى. الـ. ع» محبوس 19 عاما، عامل باليومية، والمقيمين بناحية العزازي مركز فاقوس محافظة الشرقية ونجله الآخر «أحمد. الـ. ع» هارب، مُزارع، ومقيم بدائرة قسم الصالحية الجديدة، باستعراض القوة ضد المجني عليه «رضا. ع. م. ح» 23 عاما بقصد ترويعه، وإلحاق أذى بدني به، وتناولوا الاعتداء عليه ضربا باستخدام عصا خشبية، ما أدى إلى وفاته، نتيجة إصابته بكسور بالجمجمة ونزيف بالمخ.