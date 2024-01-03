الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الإنتاج الإعلامي": ترميم أفلامنا القديمة "مصري 100%".. لن نستيعين بأجانب

مدينة الإنتاج الإعلامي
مدينة الإنتاج الإعلامي

قال عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، إن خطوة ترميم الأفلام القديمة مصرية مائة بالمائة وتنفذ في معامل الترميم بالمدينة، ولن تقوم بهذه المهمة أي شركات أجنبية أو جهات غير مصرية أو غير مدينة الإنتاج الإعلامي.

أضاف الجبالي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عملية الترميم تضم 50 عملا ستعلن أسماءها تباعا بمجرد دخولها حيز الترميم، مؤكدا أنها مجموعة من الأعمال الضخمة والمميزة.

تفاصيل ترميم مدينة الإنتاج الإعلامي للتراث المصري 

واتفقت مدينة الإنتاج الإعلامي مع إحدى شركات الإنتاج السينمائي، على قيام مركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة، بأعمال ترميم 50 فيلمًا روائيًا طويلًا من الأفلام القديمة، التي تمثل علامات بارزة في تاريخ السينما المصرية، وتركت أثرًا كبيرًا لدي الجمهور والنقاد عند عرضها على مدار العقود الماضية.

جاء ذلك في إطار حرص المدينة على الحفاظ على هذه الكنوز من الرصيد السينمائي الضخم الذي تملكه مصر من الأفلام القديمة، والتي تعرض الكثير منها لحالة من التلف والقدم، وأصبحت متهالكة وغير صالحة للعرض، ويقوم مركز إحياء التراث السمعي والبصري بجهد كبير في ترميم هذه الكنوز السينمائية، عن طريق نقل صورة هذه الأفلام إلي تقنية الــ4k، ذات الجودة العالية، إضافة إلي إجراء عمليات الترميم الرقمي وتصحيح الألوان التي تتم بمنتهي الدقة والإحترافية، وبإستخدام أحدث الأجهزة والطرق العلمية لإعادة هذه الأفلام للحياة مرة أخرى.

وانتهى المركز بالفعل من ترميم فيلم "البؤساء" للمخرج عاطف سالم وبطولة النجوم الكبار فريد شوقي، عادل أدهم، محسنة توفيق، فردوس عبدالحميد،نبيل نور الدين والنجمة ليلى علوي والمأخوذ عن قصة الأديب العالمي "فيكتور هوجو" والذي تم إنتاجه عام 1978 وأصبح جاهزًا للعرض مرة أخرى بنسخته الجديدة المرممة، وجاري الانتهاء من ترميم بقية هذه المجموعة من الأفلام تباعًا، في الفترة القريبة القادمة بهدف عرضها بأعلى درجات الجودة والنقاء.

مدينة الإنتاج الإعلامي الانتاج الإعلامي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الانتاج الاعلامي عبد الفتاح الجبالي

مواد متعلقة

«قفشة» ضيف الصقر أحمد حسن فى برنامج «الكابتن».. السبت

في حلقة كلها ضحك ولعب.. أسرة فيلم "الحريفة" ضيوف معكم منى الشاذلي

الليلة.. سولاف فواخرجى ضيفة لميس الحديدى فى «كلمة أخيرة»

بينها "البؤساء".. "الإنتاج الإعلامي" ترمم 50 فيلما قديما

"أبو نسب" في الصدارة.. قائمة إيرادات شباك التذاكر بدور العرض السينمائي

يفتتحها "ليه تعيشها لوحدك".. 5 أعمال سينمائية في قائمة أفلام موسم رأس السنة

غدا.. انطلاق أولى حلقات حالة خاصة عبر watch it

الجمعة.. عرض حلقة الموسيقار هاني شنودة في برنامج sold out على cbc

الأكثر قراءة

عاجل.. إضراب شامل اليوم فى الضفة وغزة بعد اغتيال العارورى

"تركت زوجي لأجله وبالنهاية هرب".. اعترافات المتهمة بترك رضيعها خلف أحد المدارس

الهلال السعودي يضع محمد صلاح على رأس أولوياته لتعويض "نيمار"

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سفينة أبلغت عن وقوع 3 انفجارات على بعد 15 ميلًا من اليمن

"ذا هيل": نتنياهو فاشل.. وعلى بايدن بحث الحلول مع مصر وقطر

إبادة عرقية.. الاحتلال يخطف رضع الفلسطينيين ويستخدمهم في المجهول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟