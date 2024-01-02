الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"من جوايا مبعدتش".. الفنانة نبيلة حسن تكشف أسباب غيابها عن الفن (فيديو)

الفنانة نبيلة حسن
الفنانة نبيلة حسن

كشفت الفنانة نبيلة حسن، العميد السابق للمعهد العالي للفنون المسرحية، عن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية، قائلة إنها بدأت في عالم التمثيل بعمر السابعة، لكن عند الكبر اتجهت إلى الخط الأكاديمي.

أضافت عميد المعهد العالي للفنون المسرحية خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc أنها عملت مع "أبلة فضيلة" لسنوات عديدة.

وتابعت: بسبب الدراسة في معهد الفنون المسرحية اختارت الجانب الأكاديمي الذي وجدت نفسها فيها: "بعدت عن التمثيل ولكن مبعدتش من جوايا".

تفاصيل برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة CBC.

الفنانة نبيلة حسن الفنانة نبيلة السيد عميد المعهد العالي للفنون المسرحية سابق ا المعهد العالى للفنون المسرحية الستات مايعرفوش يكدبوا فضائية CBC

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