الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد قناة أون تايم سبورت 2023.. ترتيب فرق الدوري المصري 2023-2024

قناة أون تايم سبورت
قناة أون تايم سبورت

ارتفعت معدلات البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت 2023 وذلك لكونها من القنوات الرياضية التي تنقل مجموعة مميزة من الدوريات والبطولات المحلية والعالمية على رأسهم الدوري المصري وكأس مصر وعدد من المباريات التي يشارك بها منتخب مصر في مختلف البطولات التي تقام في مصر وخارجها.

تردد قناة أون تايم سبورت 2023

يمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 2023 عبر القمر الصناعي المصري نايل سات لمتابعة البطولات المحلية والعالمية وذلك عبر الإحداثيات التالية:-

تردد قناة on time sport 1 أون تايم سبورت

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 10853.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-12-2023 والقنوات الناقلة

كيفية تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 على الرسيفر

لمشاهدة دورى السوبر الأفريقى.. ترددات قناة أون تايم سبورت ON Time Sport

تردد قناة on time sport 2 أون تايم سبورت

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11861.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة on time sport 3 أون تايم سبورت

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12303.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ترتيب فرق الدوري المصري 2023-2024

جاء ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي 2023-2024 كما يلي:-

  • نادي بيراميدز برصيد 17 نقطة.
  • نادي زد برصيد 16 نقطة.
  • نادي المصري برصيد 15 نقطة.
  • نادي الأهلي برصيد 14 نقطة.
  • نادي سيراميكا كليوباترا برصيد 14 نقطة.
  • نادي طلائع الجيش برصيد 14 نقطة.
  • نادي الجونة برصيد 13 نقطة.
  • نادي مودرن فيوتشر برصيد 13 نقطة.
  • نادي إنبي برصيد 13 نقطة.
  • نادي سموحة برصيد 13 نقطة.
  • نادي الاتحاد السكندري برصيد 12 نقطة.
  • نادي الزمالك برصيد 11 نقطة.
  • نادي بلدية المحلة برصيد 10 نقطة.
  • نادي المقاولون العرب برصيد 7 نقطة.
  • نادي الإسماعيلي برصيد 7 نقطة.
  • نادي الداخلية برصيد 7 نقطة.
  • نادي فاركو برصيد 5 نقطة.
  • نادي البنك الأهلي برصيد 3 نقطة.
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البطولات التي تعرض عبر شاشة on time sport

يمكن متابعة العديد من البطولات الرياضية عبر شاشة  on time sport مثل ( مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بطولة كأس السوبر، بطولة كأس مصر، بطولة كأس الرابطة).

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