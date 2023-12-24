الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-12-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-12-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة الوحدة ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين. 

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

- مباراة النجوم ضد راية: في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة   

- مباراة وولفرهامبتون ضد تشيلسي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة   

- مباراة الواحدة ضد الرياض: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

•  مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي والقنوات الناقلة 

- مباراة نهضة بركان ضد الرجاء: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة Arryadia SD/HD 

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السوبر المصرى.. منافسة مصرية بين 4 أندية على الأراضى الإماراتية

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• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي 

- مباراة قونيا سبور ضد قيصري سبور: في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

- مباراة أضنة ديمرسبور ضد أنطاليا سبور: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة فناربخشة ضد جالاتا سراي: في تمام الساعة السادسة مساءً.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، على استاد "محمد بن زايد آل نهيان" في أبوظبي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري، والتي ستُقام في الإمارات بنظامها الجديد بمشاركة 4 أندية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي القادمة أمام سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري، غدًا الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

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