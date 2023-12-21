الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفربول يبتعد عن تشيلسى فى قرعة قبل نهائى كأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول
ليفربول

أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم هذا الموسم، التي أقيمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عن مواجهات متوازنة.

وسيلعب ليفربول مع فولهام ليبتعد بطل المسابقة في العام الماضي 2022 عن تشيلسي الذي سيلعب ضد ميدلزبره.

وتقرر أن تقام مباراة الذهاب بالدور قبل النهائي يوم 8 يناير المقبل، بينما يقام لقاء الإياب يوم 22 من الشهر نفسه.

وكان ليفربول تأهل لهذا الدور بفوز عريض على وستهام بنتيجة 1/5 بينما صعد ميدلزبره بالفوز على بورت فالي 3/صفر.

وأقصى تشيلسي ضيفه نيوكاسل يونايتد بركلات الترجيح بعد التعادل 1/1، وبنفس السيناريو صعد فولهام من معقل إيفرتون.

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ليفربول يسحق وست هام بخماسية ويتأهل لقبل نهائي كأس الرابطة

وألحق فريق ليفربول هزيمة ثقيلة بضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 1/5 مساء الأربعاء على ملعب أنفيلد رود، ليكمل عقد المتأهلين لقبل نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

واكتفى ليفربول بهدف وحيد في الشوط الأول سجله لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي بعد مرور 28 دقيقة.

وفي الشوط الثاني انهار الضيف اللندني أكثر فأكثر واستقبل مرماه 4 أهداف أخرى، حيث سجل كورتيس جونز وكودي جاكبو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و71.

ومنح جارود بوين الأمل لفريق وست هام بتقليص الفارق بهدف في الدقيقة 77.

لكن ليفربول عاقب ضيفه بتسجيل الهدف الرابع عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 82 وأضاف كورتيس جونز الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 84.

وكانت أندية تشيلسي وفولهام وميدلزبره تأهلت لقبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مساء الثلاثاء.

ليفربول تشيلسى كأس الرابطة الإنجليزية مباراة ليفربول ووست هام ميدلزبره

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