صلاح يسجل ويشارك فى انتصار ليفربول على وست هام بخماسية بكأس الرابطة

شارك الدولي المصري محمد صلاح في انتصار ليفربول على وست هام يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة.

سجل خماسية ليفربول دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 28 وكورتيس جونز "هدفين" في الدقيقتين 56 و85 وكودي جاكبو في الدقيقة 71، ومحمد صلاح في الدقيقة 82.

أما الهدف الوحيد الذي سجله وست هام يونايتد فجاء عن طريق جارود بوين في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

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أحداث المباراة

ليفربول بدأ المباراة بقوة من أجل تسجيل هدف التقدم في شباك فريق وست هام يونايتد.

في الدقيقة العاشرة، تسديدة قوية عن طريق هارفي إليوت لاعب ليفربول من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

ركلة ركنية أولى لليفربول على يمين مرمى وست هام، نفذها كوستاس تسيميكاس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا إلى وسط الملعب.

في الدقيقة 15 تسديدة قوية عن طريق هارفي إليوت لاعب ليفربول من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

في الدقيقة 17 محاولة هجومية لليفربول بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق دومينيك سوبوسلاي إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها داروين نونيز برأسية مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

تسديدة عن طريق هارفي إليوت لاعب ليفربول من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ألفونس أريولا بسهولة.

في الدقيقة 23 تسديدة عن طريق دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

وجاء الهدف الأول بعد تسديدة قوية عن طريق دومينيك سوبوسلاي من خارج حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ركلة ركنية لليفربول على يسار مرمى وست هام، نفذها كوستاس تسيميكاس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بسهولة عن مناطق الخطورة.

محاولة هجومية خطيرة لليفربول بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها كودي جاكبو برأسية مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

في الدقيقة 49، تسديدة قوية عن طريق داروين نونيز لاعب ليفربول من داخل يمين منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ألفونس أريولا بثبات.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعد هجمة منظمة من لاعبي ليفربول على الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها داروين نونيز بتمريرة بينية تجاه زميله كورتيس جونز المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة مرت من بين أقدام الحارس ألفونس أريولا وسكنت الشباك.

تسديدة قوية عن طريق محمد صلاح لاعب ليفربول من داخل منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد عن مرمى الحارس ألفونس أريولا.

وجاء الهدف الثالث لصالح ليفربول بعد تسديدة قوية عن طريق كودي جاكبو من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص وست هام الفارق في الدقيقة 77 بعد تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي لوست هام تجاه جارود بوين المنطلق خلف مدافعي ليفربول والذي تمكن من السيطرة على الكرة ثم أطلق تسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى العلوية للمرمى.

هدف محقق ضائع لليفربول بتسديدة قوية عن طريق داروين نونيز من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر للمرمى لتجد متابعة من محمد صلاح بتسديدة غير متقنة مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 82 بعد هجمة مرتدة سريعة لليفربول بتمريرة من وسط الملعب الدفاعي عن طريق ترينت أرنولد تجاه محمد صلاح المنطلق خلف مدافعي وست هام بشكل منفرد بالمرمى والذي سدد كرة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الدقيقة 85 جاء الهدف الخامس بعد هجمة منظمة من لاعبي ليفربول بمجموعة من التمريرات القصيرة استغلها في اختراق منطقة الجزاء من العمق ثم سدد كرة قوية في الشباك داخل الزاوية اليمنى للمرمى.

