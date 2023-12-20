الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صلاح بديلًا فى مباراة ليفربول ووست هام ببطولة كأس الرابطة

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام وست هام يونايتد الإنجليزي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة.

وشهد تشكيل ليفربول غياب الدولي المصري محمد صلاح الذي يتواجد على مقاعد البدلاء.

تشكيل ليفربول أمام وست هام في كأس الرابطة

جاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: فان دايك، جوميز، كوانساه، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، إندو، كورتيس جونز.

خط الهجوم: هارفي إيليوت، كودي جاكبو، داروين نونيز.

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موعد مباراة ليفربول ووست هام في كأس الرابطة الإنجليزية 

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ووست هام في كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "أنفيلد رود".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

ستُذاع مباراة ليفربول ووست هام في كأس الرابطة الإنجليزية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

سيتولى المعلق الرياضي "حسن العيدروس" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويسعى المصري محمد صلاح قيادة فريقه ليفربول نحو تحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، ومحاولة التتويج باللقب في نسخته الحالية، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

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