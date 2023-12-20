عاجل.. أهمها مباراة ليفربول.. جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023

يبحث عدد من عشاق الساحرة المستديرة عن جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023، حرصًا منهم على متابعة البطولات والدوريات المحلية والعالمية، ومن أهم المباريات التي ينتظرها محبي الكرة الإنجليزي مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023

يتناول التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023 في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا وتهم قطاع عريض من المواطنين.

مواعيد مباريات اليوم

وحسب ما أعلن كأس الرابطة الإنجليزية فإن موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 هو يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، وسوف تلعب على ملعب أنفيلد إذ يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجم منتخبنا المصري محمد صلاح نظيره وست هام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة "ليفربول ووست هام" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

تذاع المباراة بين ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية ضمن عقود رعاية كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط ويمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام على قناة beIN Sports HD 1.

معلقي مباريات اليوم

تأتي المباراة بتعليق حسن العيدروس عبر قناة beIN Sports HD 1، يذكر أن ليفربول فاز على ليستر سيتي بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة من كأس الرابطة، وتأهل بنجاح إلى الدور ربع النهائي من كأس الرابطة.

مشاهدة مباريات كأس الدوري الإنجليزي 2023-2024 أونلاين

يتساءل الجمهور عبر المنصات عن إمكانية مشاهدة المباراة دون اشتراكات قناة "بي إن سبورت" وهناك طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة كأس الدوري الإنجليزي 2023-2024 ليفربول ضد وست هام يونايتد عبر الإنترنت، وهي تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV" الذي يبث أهم مباريات كأس الدوري.

تشكيل فريق ليفربول أمام وست هام

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على تشكيل الريدز، لخوض مواجهته المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره وست هام ضمن بطولة كأس الرابطة وقرر إراحة محمد صلاح وجلوسه بديلًا في الاحتياط

تشكيل ليفربول ضد وست هام المتوقع لمباراة اليوم الأربعاء 20-12-2023

حراسة المرمى: كيفين كيليهير

خط الدفاع: أرنولد – جو جوميز – إبراهيما كوناتي- تيسميكاس

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خط الوسط: إندو – كورتيس – هارفي إليوت

خط الهجوم: كودي جاكبو – جوردون – لويس دياز.