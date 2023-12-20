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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. أهمها مباراة ليفربول.. جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يبحث عدد من عشاق الساحرة المستديرة عن جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023، حرصًا منهم على متابعة البطولات والدوريات المحلية والعالمية، ومن أهم المباريات التي ينتظرها محبي الكرة الإنجليزي مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023
 يتناول التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023 في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا وتهم قطاع عريض من المواطنين.

 

مواعيد مباريات اليوم

وحسب ما أعلن كأس الرابطة الإنجليزية فإن موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 هو يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، وسوف تلعب على ملعب أنفيلد إذ يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجم منتخبنا المصري محمد صلاح نظيره وست هام.

 

وتنطلق صافرة بداية المباراة "ليفربول ووست هام" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

بتوقيت القاهرة.. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 2024 الجولة 18

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19/12/2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-12-2023 والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم 

تذاع المباراة بين ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية ضمن عقود رعاية كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط ويمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام على قناة beIN Sports HD 1.

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عاجل.. جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-12-2023 والقنوات الناقلة

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مع تأجيل قمة الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة العاشرة بدوري نايل

معلقي مباريات اليوم 

تأتي المباراة بتعليق حسن العيدروس عبر  قناة beIN Sports HD 1، يذكر أن ليفربول فاز على ليستر سيتي بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة من كأس الرابطة، وتأهل بنجاح إلى الدور ربع النهائي من كأس الرابطة.

 

مشاهدة مباريات كأس الدوري الإنجليزي 2023-2024 أونلاين 

يتساءل الجمهور عبر المنصات عن إمكانية مشاهدة المباراة دون اشتراكات قناة "بي إن سبورت" وهناك طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة كأس الدوري الإنجليزي 2023-2024 ليفربول ضد وست هام يونايتد عبر الإنترنت، وهي تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV" الذي يبث أهم مباريات كأس الدوري. 

 

تشكيل فريق ليفربول أمام وست هام 

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على تشكيل الريدز، لخوض مواجهته المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره وست هام ضمن بطولة كأس الرابطة وقرر إراحة محمد صلاح وجلوسه بديلًا في الاحتياط

 

تشكيل ليفربول ضد وست هام المتوقع لمباراة اليوم الأربعاء 20-12-2023

حراسة المرمى: كيفين كيليهير

خط الدفاع: أرنولد – جو جوميز – إبراهيما كوناتي- تيسميكاس

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خط الوسط: إندو – كورتيس – هارفي إليوت

خط الهجوم: كودي جاكبو – جوردون – لويس دياز.

مباريات جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023 معلقي مباريات اليوم يفربول وست هام كأس الدوري الإنجليزي كأس الرابطة

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