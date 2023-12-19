عاجل.. جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-12-2023 والقنوات الناقلة

يحرص محبين كرة القدم على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-12-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، وتكون المباريات في كأس العالم للأندية وبدوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والقنوات الناقلة.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-12-2023 والقنوات الناقلة

ويكون يوم مثير قبل عطلة طويلة لكرة القدم، وذلك عندما تُلعب الكثير من مباريات هامة على الصعيدين المحلي والأوروبي.

وستُقام مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، كما ستُلعب مباريات بدوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني وكأس كاراباو.

في هذا التقرير من "الدستور" سنتعرف معًا على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة مباريات اليوم

مباريات اليوم في كأس العالم للأندية

اوراوا ريد دياموندز x مانشستر سيتي. (20:00 بتوقيت مكة المكرمة) - SSC1 HD.

مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي x نواذيبو، (15:00 بتوقيت مكة المكرمة)- beIN Sports HD 8

سيمبا x الوداد، (15:00 بتوقيت مكة المكرمة)، - beIN Sports HD 6

بيراميدز x صن داونز، (19:00 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 8

بيترو أتلتيكو x الترجي (19:00 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 6

الهلال x النجم الساحلي (22:00 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 6

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

رايو فاليكانو x فالنسيا (21:00 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 3

غرناطة x إشبيلية (23:30 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 4

أتلتيكو مدريد x خيتافي (23:30 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 3

مباريات اليوم في الدوري الألماني

فيردر بريمن x لايبزيغ (20:30 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 5

بوروسيا دورتموند x ماينز 05 (22:30 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 5

مباريات اليوم كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

إيفرتون x فولهام (22:45 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 2

تشيلسي x نيوكاسل يونايتد (22:45 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 1.

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