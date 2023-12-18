أوراق كولر الرابحة في مباراة فلومينينسي بكأس العالم للأندية

يلتقي النادي الأهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وانتصر الأهلي على نظيره اتحاد جدة في مباراة الدور ربع النهائي للبطولة بثلاثة أهداف لهدف، ليضرب موعدًا مع بطل أمريكا الجنوبية في الثامنة من مساء اليوم.



وترصد «الدستور» أوراق الأهلي الرابحة في مباراة فلومينينسي اليوم

تاو والشحات

تألق الجنوب إفريقي بيرسي تاو، وزميله حسين الشحات، جناحي الأهلي في المباراة الماضية أمام فريق اتحاد جدة والتي انتصر بها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

ويعد الشحات وتاو أهم نقاط قوة فريق الأهلي في عملية التحول السريع من الدفاع للهجوم، وكذلك إنهاء الهجمات على جناحي الملعب.

واعتمد مارسيل كولر على ثنائية الشحات وتاو في العديد من المباريات المهمة للفريق منذ قدومه، وأثبتت فعاليتها في العديد من تلك المباريات وعلى رأسها نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي والذي فاز به الأهلي ذهابًا بهدفين لهدف، وكذلك ساهما في تتويج الفريق باللقب في مباراة الإياب.

ثلاثية وسط الملعب

اعتمد مارسيل كولر على ثلاثية وسط الملعب في حرمان لاعبي اتحاد جدة من الاستحواذ على الكرة في المباراة الماضية، وكذلك الضغط على حامل الكرة من أجل حرمانه من الخروج بالهجمة بشكل صحيح.

ولكن أبرز المهام التي ينتظرها كولر من وسط ملعبه في مباراة اليوم، وفي حالة نجاحهم في تنفيذها، سيصبح الثلاثي من أهم أوراق تأهل الفريق للمباراة النهائية هو التعامل تحت الضغط، إذ أن فريق فلومينينسي يعتمد على سياسة الضغط العالي على دفاعات ووسط ملعب الخصم من أجل استعادة الكرة، كما يعتمدون على تقريب المسافات فيما بينهم في حالة استحواذهم على الكرة وهو ما يصعب من مهمة الخصم في بناء الهجمة بعد نجاحه في الحصول على الكرة منهم.

كما سيتوجب على ثنائي وسط الملعب الارتكاز، والأقرب لهذا المركز اليوم هم: “إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا” تقديم الدعم لظهيري الجنب في مواجهة أجنحة الفريق البرازيلي.

كهربا

يعتبر محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الأهلي، أهم الأوراق الرابحة للفريق في مباراة اليوم، بعد الأداء المميز الذي قدمه في المباراة الماضية أمام اتحاد جدة وساهم بشكل مباشر في أهداف الأهلي الثلاثة.

ويأتي الاعتماد على كهربا في مباراة اليوم في محاولة الفوز بالثنائيات الهوائية مع لاعبي فلومينينسي واختراق المساحات بين خط الدفاع للوصول للمرمى، وكذلك تسهيل مهمة نقل الكرة للجناحين، خاصة الكرات الطولية.