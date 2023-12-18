الأهلي في المونديال| برنامج الفريق اليوم قبل مباراة فلومينينسي البرازيلي

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى برنامج الفريق اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

ويبدأ برنامج الأهلي في الحادية عشرة صباحًا بتناول الفريق وجبة الإفطار، فيما يخوض الفريق مرانًا خفيفًا في الثانية عشرة والنصف ظهرًا داخل فندق الإقامة.

فيما يتناول اللاعبون وجبة الغداء في تمام الساعة الخامسة مساءً، وفي السادسة والربع يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للفريق.

فيما تبدأ بعثة الفريق في التحرك إلى ملعب الجوهرة لخوض المباراة في تمام الساعة السابعة إلا الربع.

وتقام مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ربيعة: طموحاتنا كبيرة أمام فلومينينسي فى المونديال

رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إن طموحات لاعبي الفريق كبيرة في ‏النسخة الحالية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بالسعودية، وإن هناك حالة من التركيز ‏للوصول إلى مركز جديد يضاف لتاريخ النادي وللجيل الحالي من اللاعبين.‏

وأضاف ربيعة: لاعبو الأهلي بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال مباراة اتحاد جدة في ربع نهائي ‏البطولة التي أصبحت من الماضي وتم طي صفحتها، وبدأ الأهلي التركيز على مواجهة ‏فلومينينسي البرازيلي التي تقام مساء غد في نصف نهائي مونديال الأندية.‏

وأشار مدافع الفريق إلى أن لاعبي الأهلي سبق لهم الوصول إلى نصف النهائي في كأس ‏العالم للأندية، وأن جميع اللاعبين أكدوا ضرورة طي صفحة اتحاد جدة والتركيز في ‏مباراة فلومينينسي.‏

واختتم رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي دائمًا تساند الفريق، وننتظر دعمهم بكثافة في مدرجات الجوهرة المشعة، حيث يعد دافعًا قويًّا للاعبين وحافزًا لهم لتحقيق الفوز ومواصلة ‏إسعادهم.‏