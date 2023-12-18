10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

الأهلي هزم نفسه أمام فلومينسي البرازيلي.. الأهلي أضاع فرصة عمره بالتأهل لنهائي المونديال، وخسر بسهولة امام فريق متواضع معظم لاعبيه من عواجيز الكرة..الاهلي خسر بسبب الثقة الزائدة والاداء الاستعراضي الفردي لمعظم لاعبيه.. الاهلي خسر بسبب المبالغة في الأفراح بعد الفوز علي إتحاد جدة.. الاهلي خسر بسبب اخطاء مدربه كولر الذي قدم كل مالديه الموسمين الماضيين، واصبح لا يملك اي جديد يضيفه للاهلي في المرحلة القادمة..

الاهلي خسر بسبب ضعف لياقته البدنية، وهذا عيب من المدرب.. الاهلي خسر بسبب فشل كولر في إدارة المباراة وعدم إستقرار التشكيل وتثبيته..

الاهلي خسر بسبب كولر الذي يلعب بطريقة عشوائية وليس لديه خطة واضحة المعالم، ويترك كل لاعب يؤدي حسب أهوائه الشخصية، ويكفي ان حسين الشحات كان يلعب بطريقة فردية واهدر كل فرص الفريق في الشوط الاول بعد اصراره علي الاختراق من العمق والتسديد في اجسام مدافعي فلومينسي، معتقدا انه سيحرز هدف في الزاوية البعيدة مثلما فعلها في مرمي اتحاد جدة.. وكان واضح من البداية ان الشحات يلعب بطريقة استعراضية ويشغل نفسه بتسجيل هدف للاحتفال مع الجمهور في المدرجات..

ليس الشحات وحده الذي لعب بطريقة استعراضية ولكن هناك كهربا وإمام عاشور ومحمد هاني واكرم توفيق كانوا مشغولين بهتافات واحتفالات الجمهور في المدرجات .. وكان علي معلول وبيرسي تاو فاقدين التوازن ويبدو انهما مجهدين من مباراة الاتحاد السعودي..

ولا نقلل من اداء عواجيز فريق فلومينسي خاصة الحارس العملاق فابيو 43 سنة والذي قدم مباراة كبيرة، ومارسيلو الذي قاد الفريق للفوز ببراعة رغم كبر سنه.. ولا نقلل من جمهور الاهلي وكل المصريين في السعودية الذين ساندوا الفريق بكل قوة في المدرجات حتي الثواني الاخيرة في المباراة..

خلاصة المباراة ان الاهلي خسر باكثر من 10 أسباب اهمها تهاون لاعبيه وفشل مدربه كولر في ادارة المباراة وفشل في التغييرات السليمة.. ووضح ان علاقة المدرب بأغلب اللاعبين اصبحت معقده ، واصبح اللاعبون غير مقتنعين بالمدرب، وهذا من اهم اسباب تراجع نتائج الاهلي في الشهرين الاخيرين حيث لعب 13 مباراة فاز في 4 مباريات فقط، وهذا لم يحدث في تاريخ الاهلي..

لست اتجني علي كولر، ولم اتعمد ان اظلمه ولكن احصائيات مباراة فلومينسي تؤكد فشل المدرب وتخاذل اللاعبين..

ونرصد اهم الأحصائيات سريعا، نسبة استحواذ الاهلي 33‎%‎ مقابل 66‎%‎ استحواذ للفريق البرازيلي..عدد تمريرات لاعبي الاهلي 351 تمريره، مقابل 675 تمريرة بنسبة الدقة 76 ‎%‎ للاهلي، و90 ‎%‎ نسبة تمريرات فلومينسي السليمة..

الاهلي سدد 6 مرات علي المرمي مقابل 5 تمريرات لفلومينسي.. وارتكب لاعبو الاهلي 15 خطأ مقابل 9 أخطاء للفريق البرازيلي.. واحتسب للاهلي 7 ركنيات مقابل 6 ركنيات لفلومينسي..

باختصار الاهلي قدم مباراة سيئة ولا يستحق الفوز، واهدر فرصة تاريخية سهلة بالتأهل لنهائي المونديال، في بطولة هي الاسهل..

لابد ان يستعيد لاعبو الاهلي تركيزهم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ولابد ان يعيد كولر حساباته ويعالج اخطائه.. ولابد ان تتدخل ادارة الاهلي لحل مشاكل غرفة اللاعبين وتصيحيح الامور بين اللاعبين وبين المدرب، وبين اللاعبين فيما بينهم حتي يستعيد الاهلي انتصاراته وبطولاته.. ويحاول الفريق مصالحة جماهيره بالعودة من السعودية ببرونزية المونديال..