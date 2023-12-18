الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مع تأجيل قمة الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة العاشرة بدوري نايل

قمة الأهلي والزمالك
قمة الأهلي والزمالك

مع انتهاء منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024)، أصبح البحث عن مواعيد مباريات الجولة التالية وتحديدا العاشرة، هو المتصدر الآن، لكافة عمليات البحث عبر محركات "جوجل".

وتشهد الجولة العاشرة إقامة 5 مباريات فقط من أصل 9، بعد تأجيل أربعة لقاءت، يأتي في مقدمتها دربي القمة بين الكبيرين الأهلي والزمالك، فضلا عن مواجهات الإسماعيلي مع مودرن فيوتشر والمقاولون العرب وبيراميدز،  وسيراميكا كليوباترا مع المصري البورسعيدي.

ويأتي ذلك، بعد ارتباط الرباعي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا، بالمشاركة في بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال، بنظامها الحديث المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر الجاري 2023.

ويشارك الأهلي وبيراميدز ومودرن فيوتشر، في كأس السوبر بنظامها الحديث على الترتيب بصفتهما حامل لقب الدوري والوصيف ورابع الدوري، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا، باعتباره بطل كأس رابطة الأندية المحترفة الماضية.

وتنطلق الجولة العاشرة الاثنين المقبل الموافق 25 ديسمبر الجاري وتستمر حتى الأربعاء 27 من الشهر ذاته، حيث تقام على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

 

مواعيد الجولة العاشرة بدوري نايل 

الاثنين 25 ديسمبر 2023

الجونة & إنبي .. الرابعة عصرا (ستاد خالد بشارة).

بلدية المحلة & البنك الأهلي .. السابعة مساء (ستاد غزل المحلة).

 

 الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

الاتحاد السكندري & فاركو .. السابعة مساء (ستاد الإسكندرية).

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 الأربعاء 27 ديسمبر 2023

زد & الداخلية .. الرابعة عصرا (ستاد السلام أو القاهرة الدولي).

سموحة & طلائع الجيش .. السابعة مساء (ستاد الإسكندرية).

 

نتائج الجولة التاسعة بدوري نايل، في ظل غياب الأهلي عن المساحة المحلية، لارتباطاته بكأس العالم للأندية

وجاءت نتائج الجولة التاسعة بدوري نايل على النحو التالي..

البنك الأهلي 2 الجونة 3

مودرن فيوتشر 1 سيراميكا كليوباترا 1

المصري البورسعيدي 1 الزمالك 0

بيراميدز 2 بلدية المحلة 2

الداخلية 0 سموحة 0

طلائع الجيش 1 المقاولون العرب 2

فاركو 1 زد 2

إنبي 1 الإسماعيلي 0

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