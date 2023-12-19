مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-12-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد أوراوا الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في كأس رابطة الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

- مباراة أوراوا الياباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

- مباراة مازيمبي ضد نواذيبو: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 8

- مباراة سيمبا ضد الوداد: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة بيراميدز ضد صن داونز: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 8

- مباراة بيترو أتلتيكو ضد الترجي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة أسيك ميموزا ضد جوانينج جالاكسي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 9

- مباراة الهلال السوداني ضد النجم الساحلي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة رايو فاليكانو ضد فالنسيا: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 3

- مباراة غرناطة ضد إشبيلية: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة أتلتيكو مدريد ضد خيتافي: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة فيردر بريمن ضد لايبزيج: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة بروسيا دورتموند ضد ماينز 05: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة هوفنهايم ضد دارمشتات 98: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 8

مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

- مباراة إيفرتون ضد فولهام: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

- مباراة نابولي ضد فروسينوني: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1