الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يتحدى الغيابات أمام صن داونز الجنوب أفريقى فى دورى الأبطال

بيراميدز تعادل مع
بيراميدز تعادل مع صن داونز في الجولة الثالثة

يخوض فريق بيراميدز اختبارا صعبا عندما يواجه صن داونز الجنوب أفريقي، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي في الجولة الرابعة بالمجموعة  الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أكثر المجموعات سخونة وتعقيدا 

المجموعة الأولى هى الأكثر سخونة وتعقيدا نظرا لتساوي الفرق الأربعة بيراميدز وصن داونز ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني في رصيد النقاط ولكل منهما أربع نقاط وسيلتقي مازيمبي بملعبه مع نواذيبو في الثالثة عصر اليوم وفي حالة فوز مازيمبي سيكون بيراميدز مطالبا بالفوز عى صن داونز للوصول للنقطة السابعة قبل مباراته الصعبة مع مازيمبي في مدينة لوبومباتشي في الجولة الخامسة.

ويعاني بيراميدز من غيابات مؤثرة في مقدمتها أحمد الشناوي حارس المرمى وإبراهيم عادل وإسلام عيسى ومحمود مرعي ورمضان صبحي للإصابة وأسامة جلال للإيقاف بعد طلاده في مباراة الجولة الثالثة أمام صن داونز .

وسيعتمد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز على شريف إكرامي أو أحمد ميهوب في حراسة المرمى ومحمد الشيبي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي في الدفاع ووليد الكرتي ومهند لاشين وإبراهيم توريه في الوسط ومصطفى فتحي وفخري لاكاي وفيستون ماييلي في الهجوم .

والمشكلة التي ستواجه جايمي باتشيكو هى عدم وجود أوراق هجومية رابحة على مقاعد البلدلاء باستثناء عبد الله السعيد ودودو الجباس ويوسف أسامة لذلك طالب المدافعين باليقظة التامة طوال المباراة خاصة أن حراسة المرمى تواجه مشكلة فنية ففي حالة الدفع بشريف إكرامي ستكون المباراة الأولى له منذ 14 شهرا وفي حالة مشاركة أحمد ميهوب القادم من غزل المحلة ستكون المباراة الإفريقية الأولى له وأمام فريق يملك أوراقا هجومية لاستهان بها.

قائمة بيراميدز لمباراة صن داونز 

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اختار21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : شريف إكرامي وأحمد ميهوب ويوسف نادر وعلي جبر وأحمد سامي وأحمد فتحي ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وكريم حافظ ويوسف أسامة وسيف جعفر ومهند لاشين ووليد الكرتي وعبد الله السعيد ومصطفى فتحي وأحمد توفيق ومحمد رضا وإبراهيم بلاتي توريه  وفخري لاكاي وفيستون ماييلي ودودو الجباس.

يدير المباراة طاقم حكام من تشاد بقيادة محمد علاو ويساعده عيسى بوجولا وموسى حفيظ ومعهم ألفريد أرمي حكما رابعا.

دورى ابطال افريقيا فريق بيراميدز صن داونز البرتغالي جايمي باتشيكو شريف إكرامى

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