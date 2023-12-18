على رأسها السعيد وغياب رمضان.. قائمة بيراميدز للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا

ويستضيف بيراميدز نظيره صن داونز، في السادسة مساء غدا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ.

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس.

ويفتقد فريق نادي بيراميدز في اللقاء لجهود المدافع أسامة جلال للإيقاف بسبب الطرد في لقاء الجولة الثالثة، بجانب غياب رمضان صبحي وأحمد الشناوي وإبراهيم عادل، وإسلام عيسى ومحمود مرعي بسبب الإصابة.

قائمة بيراميدز لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري الأبطال

تنقل مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي، في رابع جولات دور المجموعات بدوري الأبطال، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري، لكافة منافسات دور المجموعات والمباراة النهائية من المسابقة القارية.

ومن جانب أخر، أقيم اليوم الاثنين، بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي، في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز صاحب الأرض والجمهور، القميص الأساسي الأزرق في الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

ويظهر صن داونز في اللقاء بقميصه الأساسي، الأصفر في الأزرق، بينما يرتدي حارس مرماه اللون الوردي.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، واللواء هشام زايد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.