الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

على رأسها السعيد وغياب رمضان.. قائمة بيراميدز للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز

باتشيكو
باتشيكو

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا

ويستضيف بيراميدز نظيره صن داونز، في السادسة مساء غدا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ.

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو  - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس.

ويفتقد فريق نادي بيراميدز في اللقاء لجهود المدافع أسامة جلال للإيقاف بسبب الطرد في لقاء الجولة الثالثة، بجانب غياب رمضان صبحي وأحمد الشناوي وإبراهيم عادل، وإسلام عيسى ومحمود مرعي بسبب الإصابة.

 قائمة بيراميدز لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي 

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري الأبطال

تنقل مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي، في رابع جولات دور المجموعات بدوري الأبطال، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري، لكافة منافسات دور المجموعات والمباراة النهائية من المسابقة القارية.

ومن جانب أخر، أقيم اليوم الاثنين، بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي، في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز صاحب الأرض والجمهور، القميص الأساسي الأزرق في الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

ويظهر صن داونز في اللقاء بقميصه الأساسي، الأصفر في الأزرق، بينما يرتدي حارس مرماه اللون الوردي.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، واللواء هشام زايد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

عبدالله السعيد بيراميدز دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا صن داونز الجنوب إفريقي رمضان صبحى قائمة بيراميدز

مواد متعلقة

قائد بيراميدز يتحدث عن مواجهة صن داونز المرتقبة بدورى أبطال إفريقيا

بيراميدز يكشف عن أسباب غياب رمضان صبحي عن مواجهة صن داونز

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وصن داونز (صور)

بيراميدز يعلن غياب أحمد الشناوى لمدة شهر بسبب الإصابة

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

إجهاد عضلى يبعد نجم الأهلى عن المشاركة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

عاجل.. جوارديولا يتغزل فى الأهلى: من أقوى الفرق العربية.. والجميع فى مصر أهلاوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة