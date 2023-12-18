الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائد بيراميدز يتحدث عن مواجهة صن داونز المرتقبة بدورى أبطال إفريقيا

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

قال عبدالله السعيد قائد بيراميدز، إن مباراة الفريق أمام صن داونز في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، لا تحتمل أي نتيجة سوى الفوز ولا بديل غيره من أجل التقدم خطوة أكبر في البطولة والبلوغ إلى المرحلة التالية من الدور الثاني لدوري الأبطال، موضحًا أن لاعبي الفريق هدفهم الفوز، وتعاهدوا عليه، خاصة وأن بيراميدز قدم مواجهة قوية في الجولة الماضية بجنوب إفريقيا وكان قريبًا من تحقيق الفوز في بريتوريا لولا عدم التوفيق في تسجيل الفرص المتاحة.

 

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا

ويستضيف بيراميدز نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام السادسة مساء غدٍ الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

وأشار، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الفريق بعدما قدم مواجهة قوية تكتيكيًا في جنوب إفريقيا أمام صن داونز كان الأفضل فيها في كل شيء، وحاليًا في القاهرة وعلى ملعبه من الضروري عدم خسارة أي نقطة، ومن المهم الفوز والوصول للنقطة السابعة والاقتراب أكثر من بلوغ الدور الأكثر تقدمًا.

 

وأوضح قائد بيراميدز أن الفريق بالفعل يعاني من غيابات كثيرة وآخرها غياب رمضان صبحي وأحمد الشناوي بسبب الإصابة التي تعرضا لها، ومن قبلهما إسلام عيسى وإبراهيم عادل، ولكن المجموعة بالكامل على قدر المسئولية ولديها هدف واحد وهو الفوز مهما كانت الغيابات، والكل على قلب رجل واحد للفوز في لقاء الغد وتأمين صدارة المجموعة والاقتراب خطوة أكبر من الدور الثاني.

ومن جانب يفتقد بيراميدز لجهود رمضان صبحي، خلال مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بالنادي، عن أن رمضان صبحي شعر ببعض الآلام عقب مران الأمس والذي جرى باستاد الدفاع الجوي استعدادًا للقاء صن داونز.

وشدد الطبيب على أن اللاعب خضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت معاناته من التهابات في وتر العضلة الخلفية، وحاجته لوقت للعلاج والتأهيل قبل العودة والمشاركة في المباريات، وبالتالي يغيب مبدئيًا عن لقاء صن داونز مع استمرار تأهيله للمشاركات الأخرى.

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