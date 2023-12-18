باتشيكو: الغيابات لا ترهقنا وبيراميدز جاهز لمواجهة صن داونز

شدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، على الأهمية البالغة لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي، في لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، معتبرًا إياها مباراة حاسمة إلى حد بعيد في شكل المجموعة، والفوز بها سيترتب عليه الكثير من الأمور في بلوغ الدور الثاني من البطولة، وبالتالي بيراميدز يدخل اللقاء من أجل الفوز ولا بديل غيره.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا

ويستضيف بيراميدز نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام السادسة مساء غدٍ الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي، أن بيراميدز نجح في لعب مباراة تكتيكية مميزة في جنوب إفريقيا، وكان قريبًا من تحقيق الفوز على بطل جنوب إفريقيا وأحد أفضل أندية القارة وبطل سابق للبطولة، وكان من الجيد عدم استقبال أي أهداف في بريتوريا على الرغم من أنه بالنظر لمباريات صن داونز فإن جميع مبارياته على ملعبه يسجل فيها، وبيراميدز مطالب بأن يواصل مسيرته في البطولة ويحقق الفوز في القاهرة ويصل إلى النقطة السابعة ويقترب كثيرًا من العبور للدور المقبل.

وأشار باتشيكو إلى أنه بالنظر إلى مباراة جنوب إفريقيا فإن كل فريق يعلم الآخر جيدًا وبيراميدز يلعب في القاهرة بخطة تكتيكية واضحة ويثق كثيرًا في كل لاعبيه على الرغم من الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق ولا يسعى لخلق أي أعذار لأن يلعب على البطولة، ويرى جميع اللاعبين بنفس المستوى وأي لاعب قادر على تعويض النقص العددي.

وتحدث باتشيكو عن غياب أحمد الشناوي حارس المرمى، وكذلك رمضان صبحي بشكل مفاجئ، مؤكدًا أن الثنائي بالفعل مهم للفريق وغيابه مؤثر بشدة وانضموا للغيابات الأخرى مثل إبراهيم عادل وإسلام عيسى، ولكنه مدرب واقعي ويتعامل مع الأسماء الجاهزة ويعلم جيدًا أن الفريق به لاعبون مميزون في كل المراكز، وقادرون على تعويض النقص ولا بد من الفوز قبل غلق الملف القاري والتركيز في بطولة كأس السوبر للأبطال.