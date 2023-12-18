الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يكشف عن أسباب غياب رمضان صبحي عن مواجهة صن داونز

رمضان صبحي
رمضان صبحي

يفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود رمضان صبحي، خلال مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وكشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بالنادي عن أن رمضان صبحي شعر، ببعض الآلام عقب مران الأمس والذي جرى باستاد الدفاع الجوي استعدادا للقاء صن داونز.

شدد الطبيب ،على أن اللاعب خضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت معاناته من التهابات في وتر العضلة الخلفية، وحاجته لوقت للعلاج والتأهيل قبل العودة والمشاركة في المباريات وبالتالي يغيب مبدئيا عن لقاء صن داونز مع استمرار تأهيله للمشاركات الأخرى.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا

يذكر أن بيراميدز يواجه نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في السادسة من مساء غد الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويتقاسم فريق بيراميدز، صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، مع كلا من صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري الأبطال

تنقل مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي، في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات مرحلة المجموعات بالإضافة إلى المباراة النهائية من البطولة القارية.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وصن داونز

أقيم اليوم الاثنين، بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي، في إطار لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز صاحب الأرض والجمهور، القميص الأساسي الأزرق في الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

ويظهر صن داونز في اللقاء بقميصه الأساسي، الأصفر في الأزرق، بينما يرتدي حارس مرماه اللون الوردي.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، واللواء هشام زايد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

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