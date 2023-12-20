موعد مباراة ليفربول ووست هام في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول ووست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ووست هام في كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "أنفيلد رود".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

ستُذاع مباراة ليفربول ووست هام في كأس الرابطة الإنجليزية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

سيتولى المعلق الرياضي "حسن العيدروس" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويسعى نجمنا المصري محمد صلاح قيادة فريقه ليفربول نحو تحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، ومحاولة التتويج باللقب في نسخته الحالية، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

وكان فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد تأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة، بعدما تغلّب على بورنموث بنتيجة 2-1.

في المقابل، يرغب فريق وست هام يونايتد في تحقيق مفاجأة أخرى ومحاولة إقصاء ليفربول، من أجل خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

وكان فريق وست هام يونايتد قد تأهل لهذا الدور من المسابقة، بعدما حقق المفاجأة وأطاح بفريق أرسنال عقب الفوز عليه بنتيجة 3-1.