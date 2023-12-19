الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يزور أحد مستشفيات أطفال ليفربول قبل أعياد الميلاد

صلاح ولاعبي ليفربول
صلاح ولاعبي ليفربول في زيارة الأطفال المرضى بإحدى مستشفيات

زار محمد صلاح نجمنا المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، صباح اليوم الأطفال المرضى بأحد مستشفيات مدينة ليفربول، وتواجد فخر العرب رفقة فريقه الريدز في أحد مستشفيات المدينة لتقديم الهدايا قبل أعياد الميلاد.

 

جوزيه مورينيو: تشيلسي هو مَن قرر بيع صلاح 

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عن كواليس رحيل محمد صلاح، نجم ليفربول، ومنتخب مصر الأول أيام فترته في تشيلسي الإنجليزي.

وقال مورينيو، لبرنامج بودكاست “أوبي ميكيل”: “أنا من قررت شراء محمد صلاح من بازل وحاربت لأجله بعد أن كان سينتقل لليفربول وقتها من بازل، وأنا من قررت شراء كيفين دي بروين كذلك”.

وتابع: “في النهاية عندما ظهرا معنا لم يقدما المستوى المطلوب لـذلك قلت لهما اصبرا حتى تحصلا على فرصكما، لكن كليهما قررا الرحيل والخروج على سبيل الإعارة، الخروج على سبيل الإعارة كان في صالحهما وقرار ممتاز للحصول على الدقائق ولكن نادي تشيلسي هو من قرر بيعهم في النهاية وليس جوزيه مورينيو”.

أتمّ: “قرار صلاح ودي بروين كان صحيحا وموفقا بالرحيل وعدم الانتظار، لم يكونا صبورين، لكن يمكنك أن ترى ألف لاعب في كرة القدم لم يمتلكا الصبر وعندما رحلا لم ينجحا لذلك هي ليست شيئا ثابتا على كل اللاعبين في العالم”.

 

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