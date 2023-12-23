أحداث مسلسل زينهم الحلقة 26 ومواعيد عرضه على قناة ON

يواصل مسلسل زينهم للنجم أحمد داود تصدر تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب تصاعد أحداثه بشكل مشوق حيث استطاع العمل ان يستحوذ على اهتمام المشاهدين.

وتصدر مسلسل زينهم قائمتي الأكثر بحثا والاعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT منذ اليوم الأول لعرضه واستطاع الثنائي احمد داود وكريم قاسم تكوين ثنائي متميز خلال الأحداث التي تكشف عن أغرب الجرائم والأحداث التي يتعرض لها الأطباء في المشرحة.

ومع اقتراب العمل من نهايته يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل زينهم على قناة ON.

وخلال هذا التقرير نقدم لكم مواعيد عرض مسلسل زينهم.

موعد عرض مسلسل زينهم واحداث الحلقة 26

تعرض الحلقة 26 من مسلسل زينهم على قناة ONE يوم الأحد المقبل وتنتهي حلقات العمل يوم الخميس المقبل ويعرض مسلسل زينهم في تمام الساعة 8 مساءً، ويعاد عرضه في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

موعد عرض مسلسل زينهم على قناة ON drama

يعرض مسلسل زينهم لأحمد داود الحلقة 26 عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة watch it.

تفاصيل احداث مسلسل زينهم

وتشهد الحلقة ال 26 من مسلسل زينهم الكشف عن الجريمة الغامضة التي راح ضحيتها اب وزوجته وابنه والذي تم العثور على اشلائهم في شوال بأحد المناطق السكنية.

كما تكشف الحلقة 26 من مسلسل زينهم عن تطورات العلاقة بين د. زينهم وجميلة وهل سيتم الارتباط ام سترفض جميلة اما د. جيمي فهو مازال حائرا بين صديقته الجديدة وابنة عمته.

قصة مسلسل “زينهم”

وتدور أحداث مسلسل “زينهم” حول عالم الطب الشرعي وثلاجات حفظ الموتى في المستشفيات، ويجسد أحمد داوود فيه شخصية طبيب شرعى يتولى إدارة مشرحة، وتتوالى الأحداث في إطر من الإثارة والغموض.

كما يتناول العمل قصص مرعبة في اطار تشويقي كوميدي، ويرصد حالة الحب الغير مرتبة والغير منضبطة التي يقع فيها بطلي العمل فيقع كريم قاسم في حب انجي ابو السعود ويقع داوود في حب سلمى ابو ضيف.

أبطال مسلسل زينهم

يشارك في مسلسل زينهم عدد من النجوم، يتقدمهم الممثل أحمد داوود، مع: كريم قاسم، سلمى أبوضيف، أحمد الرافعي، سلوى محمد على، عماد رشاد، محمد أبوداود، يارا جبران، وغيرهم من الممثلين.

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