الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مواعيد عرض مسلسل زينهم الحلقة الجديدة على قناة أون

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

يحرص عشاق المسلسلات والدراما المصرية معرفة مواعيد عرض مسلسل زينهم الحلقة الجديدة عبر جوجل، فيعتبر من الأشياء التي تشغل أذهان المشاهدين، حيث تعتبر من أهم الأعمال التي تحتوي على قصص رعب ولكنها تكون وهمية وغير موجودة بالواقع، ونجح ذلك المسلسل بتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وسيتابعه الالآف من مختلف الأعمار والجنسيات مختلفة، وذلك يكون بسبب الأحداث الغامضة والأحداث المرعبة التي يقوم يتقديمها المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل زينهم الحلقة الجديدة

لذلك تستعرض "الدستور" بهذا التقرير مواعيد عرض مسلسل زينهم الحلقة الجديدة، وأبطال المسلسل.

مواعيد مسلسل زينهم الحلقة الجديدة

يعرض مسلسل زينهم في قناة أون الفضائية وتكون من يوم السبت ليوم لأربعاء خلال المواعيد التالية: في تمام الساعة 10 مساءً، والساعة 10 صباحًا، 1و12 مساءً.

تردد قناة أون الناقلة لمسلسل زينهم

تردد قناة أون: 11861.
القمر الصناعي قناة أون: النايل سات.
الاستقطاب قناة أون: رأسي V.
معدل الترميز في قناة أون: 27500.

مسلسل زينهم الحلقة 27

استطاعت خطة الشخصية حفني وتوفيقة أن ستنجح بمسلسل زينهم الحلقة 27 وذلك بالرغم من وجود خطر بالظهور للدكتور زينهم وذلك أثناء إجراء عملية الحصول على كبد الجثة.

وعلى جانب آخر، تتوتر علاقة رنا وجيمي، بينما تتقارب يمنى مع مونتي، وكذلك جميلك وزينهم وتكون بعدما شجع طبيب نفسي الأخيرة على التخلص من عقد الماضي فيما يتعلق بالارتباط.

ويكتشف “زينهم” خلال الحلقة، أن هناك من عبث بسيارته.

 

يعتبر مسلسل زينهم من أبرز المسلسلات التي يتم عرضها حاليا، ولقد كانت فلسطين حاضرة خلال أحداث المسلسل وذلك من خلال تفاصيل صغيرة، فالفنان الذي يجسد شخصية رفاعي في المسلسل كان يرتدي “كاب” يحمل شكل فلسطين على الخريطة.

وخلال لقاء جمع “يمنى” مع “مونتي” داخل أحد المطاعم، الذي يحرص على تقديم منتجات مصرية في إشارة لدعم المقاطعة، هذا إلى جانب المشهد الذي قالت عنه سلمى أبو ضيف أنه مشهدها المفضل حينما كان علم فلسطين مرسوم على أحد الصخور بالإسكندرية حيث كان صناع المسلسل يصورون أحد المشاهد وكان مكتوب على الصخرة فلسطين ليست محتوى.

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من هم أبطال مسلسل زينهم؟

ويشارك في ذلك المسلسل الالآف من أبطال الدراما المصرية وهم: الفنان أحمد داوود، كريم قاسم، الفنانة سلمى أبو ضيف، المبدع أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، محمد أبو داوود، الفنانة يارا جبران، إخراج المبدع يحيي اسماعيل.

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