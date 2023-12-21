الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأكثر تداولًا.. مواعيد عرض مسلسل "حدث بالفعل" على cbc

مسلسل حدث بالفعل
مسلسل حدث بالفعل

حقق مسلسل “حدث بالفعل” نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بحكاياته المختلفة، والتي حققت نسب مشاهدة عالية.

ويرصد “الدستور” خلال التقرير التالي مواعيد مسلسل حدث بالفعل على قناة cbc.

مواعيد عرض مسلسل “حدث بالفعل”

يبحث الجمهور بشكل مكثف عن مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل، والذي يعرض على شاشة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية، ويعرض على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

تفاصيل مسلسل “حدث بالفعل”

يعرض مسلسل حدث بالفعل حصريًا على "CBC" ويضم مجموعة من النجوم منهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وشيرين رضا ودينا الشربيني ومحمد أبو داوود ورنا رئيس وكريم فهمي وبسمة وسينتيا خليفة وأحمد عبدالله محمود وبسنت حاتم وفادي النجار وسلمى أبو ضيف وخالد أنور وآخرين، وهو من تأليف فادي النجار وإخراج محمد هشام الرشيدي.

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المسلسل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات، هي (ريش أبيض - قرض شخصي - تحت الحزام -  كاملة - لو بعد حين)، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC العامة، بينما يبث في الحادية عشر مساء على قناة CBC دراما.

تفاصيل حكاية قرض شخصي

 

استطاع الفنان كريم فهمي بطل حكاية “قرض شخصي” لفت أنظار الجمهور بأدائه في الحكاية ضمن حلقات “حدث بالفعل”، وقصتها تدور حول حادث مروع يتسبب فى اختفاء زوجة وطفلة مما يثير شكوك الزوج في العاملين بإدارة المستشفى ومديرها ثم يُكتشف أن اختفاء الطفلة والزوجة ورائه جريمة.

واحتل مسلسل حدث بالفعل حكاية قرض شخصي الحلقة 3 مراكز متقدمة في قائمة الأكثر تداولًا على مواقع الإنترنت المختلفة قبل عرضه على التلفزيون.

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