الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل زينهم عبر قناة أون

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

تصدر مسلسل زينهم محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة عبر "جوجل"، بسبب الكوميديا الطبيعية التي سيطرت عليه وأحبه الجمهور بشكل تلقائي، ويبحث عن مواعيد عرض الحلقات الجديدة منه، خاصًة بعد تصاعد الأحداث وارتباط زينهم الذي يلعب دوره الفنان أحمد داود، وجميلة التي تجسدها الفنانة سلمي أبو ضيف.

ويرصد "الدستور" مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل زينهم، في سياق السطور التالية

 

مواعيد عرض مسلسل زينهم على قناة  ON drama

 

يتم عرض العمل على قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة الحلقات أيضًا على منصة  watch it.

تعرض الحلقة 23 مسلسل زينهم  على قناة ON من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 مساءً، ويتكرر عرضه في الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

وتصدر مسلسل “زينهم” قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH It، ليحتل المركز الأول، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “زينهم” لأحمد داود منذ انطلاق أولى حلقاته بسبب تلاحق أحداثه وتصاعدها بشكل كبير. 

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أبطال وصناع مسلسل زينهم 

مسلسل زينهم، مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار: محمد فتحي عبدالمقصود- عمرو مؤمن- عمر محمد الشحات، ومن إخراج يحيى اسماعيل.

ويشارك في بطولة مسلسل "زينهم" عدد كبير من النجوم والفنانين، بجانب أحمد داود، منهم كريم قاسم، سلمى أبوضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبوداود، ياسر عزت، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، ومن إخراج يحيى إسماعيل.

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مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قناة أون الحلقة الجديدة

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