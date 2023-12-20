ملامح حب.. سلمى أبوضيف تُعجب بـ أحمد داود فى "زينهم"

مع عرض الحلقة 23 من مسلسل زينهم الذي يلعب دور البطولة فيه الفنان أحمد داود ويعرض ضمن مسلسلات "الأوف سيزون" برزت شخصية "جميلة" التي تؤديها الفنانة سلمي أبوضيف وتشير مشاهده في المسلسل إلى أنها تتجه في إثارة الجدل بعد عودتها للتلميح بحب زينهم الذي يلعب دوره الفنان أحمد داود.

وتتصاعد الأحداث الخاصة بالحلقة الـ23 من مسلسل "زينهم"، إلى أن جميلة تقرر أن تخرج في ميعاد غرامي مع زينهم بحضور أحد أصدقائها وهو يعمل طبيبًا نفسيًا، لمعرفة الحالة النفسية لـ"زينهم"، وهل سيسبب أذي نفسي لها أم لا، وهل سيكون شخص "توكسيك" أم ماذا.

يكتشف زينهم الذي يلعب دوره الفنان أحمد داود فكرة جميلة بإحضارها طبيبًا نفسيًا ويواجهها لتعترف بهذا بالفعل، وتصارحه بحقيقة مشاعرها، ما يجعله سعيدًا ويتغاضي عن غضبه منها بإحضارها طبيبًا نفسيًا لتقييمه.

قصة مسلسل زينهم

تدور قصة مسلسل زينهم حول طالب يدعى زينهم تخرج في كلية الطب والتحق للعمل في مشرحة زينهم ولكنه لم يخبر أحدًا من أسرته عن تلك المهنة المخيفة خوفًا من أن يبتعدوا عنه، عندما بدأ زينهم العمل في المشرحة وقام باستلام أول جثة، وجد أن الجثة كانت تتواصل معه عن طريق الإشارة والأصوات، وذلك لتخبره عن القاتل الحقيقي، وسوف تخبره بالعديد من الأسرار التي سوف تساعد رجال الشرطة، وذلك ما جعل المشاهدين متشوقين ليعرفوا ماذا سوف يحدث في الحلقات القادمة، الجدير بالذكر أن المسلسل نجح في تحقيق نسبة نجاح مرتفعة وذلك يرجع للقصص المشوقة التي يقدمها.

تفاصيل مسلسل زينهم

يعرض العمل في الثامنة مساء عبر شاشة قناة ON ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً وللمرة الثانية الساعة الخامسة صباحًا.

فيما يعرض عبر شاشة قناة ON Drama الساعة الحادية عشرة مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرًا وللمرة الثانية في الواحدة ظهر اليوم التالي، إضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية.

المسلسل من إخراج يحيي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبدالملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبوضيف.