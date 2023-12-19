الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل زينهم يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر "WATCH IT "

زينهم
زينهم

تصدر مسلسل “زينهم” قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH It، ليحتل المركز الأول، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “زينهم” لأحمد داود منذ انطلاق أولى حلقاته بسبب تلاحق أحداثه وتصاعدها بشكل كبير. 

ويتشوق الجمهور لعرض الحلقات الجديدة من العمل حيث تعرض قناة ON من العمل الذي يعرض يوميا من الأحد إلى الخميس.

وحل في المركز الثاني مسلسل "العودة" لشريف سلامة، وعصام السقا، ووليد فواز، فيما حل ثالثًا مسلسل "على باب العمارة" للفنان حاتم صلاح عبر المنصة.

مواعيد عرض مسلسل زينهم لأحمد داود

تذاع حلقات مسلسل زينهم لأحمد داود من الأحد إلى الخميس على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة Watch it.

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قناة ON drama

فيما تعرض حلقات مسلسل زينهم، عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا. 

مسلسل زينهم.. مواعيد العرض وأحداث الحلقات الأخيرة

"فركش" فى موقع تصوير زينهم لـ أحمد داود

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

مسلسل زينهم 

تدور أحداث مسلسل زينهم خلال 30 حلقة فى إطار اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق والغموض، حول عالم الطب الشرعي، وحياة الموتى والجثث التشريحية، ويحتوى العمل على جزء لايت، داخل عالم الطب الشرعى وثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات، حيث يجسد «داود» شخصية طبيب شرعى يُدعى «زينهم» وهو مدير المشرحة.

أبطال وصناع مسلسل زينهم 

مسلسل زينهم، مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار: محمد فتحي عبدالمقصود- عمرو مؤمن- عمر محمد الشحات، ومن إخراج يحيى اسماعيل.

ويشارك في بطولة مسلسل "زينهم" عدد كبير من النجوم والفنانين، بجانب أحمد داود، منهم كريم قاسم، سلمى أبوضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبوداود، ياسر عزت، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، ومن إخراج يحيى إسماعيل.

أبطال وصناع مسلسل زينهم مسلسل زينهم يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر WATCH IT مسلسل زينهم زينهم watch it الأعلى مشاهدة عبر WATCH IT

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