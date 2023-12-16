الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة  محور اهتمام قطاع عريض من جمهور الدراما العربية لذلك يتصدر المسلسل محركات البحث في مصر في الأيام القلية الماضية، نظرا لكونه في مقدمة أولويات محبي الدراما العربية لا سيما أنه يأتي في قالب درامي مثير ويعرض خارج الموسم الرمضاني.

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة 

يعرض الدستور مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة،  حيث تعرض  اليوم السبت الحلقة 20 من مسلسل "زينهم"، ويتوفر عرض المسلسل على قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقد حقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه مع نسب مشاهدة عالية.

يعرض مسلسل "زينهم" على قناة ON من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 مساءً، ويتكرر عرضه في الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

 كما يتم عرضه أيضًا على قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة الحلقات أيضًا على منصة watch it.

ملخص الحلقة الـ 19 من مسلسل زينهم 

في الحلقة 19 من مسلسل "زينهم"، تدور أحداث مثيرة حيث تلتقي جميلة بوالدة زينهم "أحمد داود" بعد عودتها من الإسكندرية، يتفقان على منح جميلة فرصة للتواصل مع زينهم، وبفضل جهودها تجد جميلة فرصة عمل جيدة. تقوم جميلة بزيارة زينهم في المشرحة وتكتشف أمرًا غريبًا.

مواعيد عرض مسلسل " زينهم" عبر شاشة قناة ON

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يواجه زينهم موقفًا مرعبًا حيث يتدخل في قضية تشريح شخص مصاب، يكتشف أن الشاب لا يزال على قيد الحياة ويقوم بنقله إلى المستشفى. يرفض زينهم الإبلاغ عن البلطجي على أمل إصلاح حالته.

من ناحية أخرى، يكتشف جيمي علاقة يمنى ومونتي، ويقرر تغيير نفسه بمساعدة رفاعي. يظل يمنى تتقرب من مونتي رغم كل شيء.

مسلسل عبر منصة watch it 

مسلسل "زينهم" يعرض على watch it وقد احتل المرتبة الأولى في قائمة المشاهدة على منصة watch it بسبب تنوع أحداثه بين الكوميديا والرعب، ويُعتبر مسلسل "زينهم" أول بطولة درامية تلفزيونية للنجم أحمد داود، ويعود من خلاله بعد مسلسل "suits" بالعربي الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

 

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مواعيد عرض مسلسل " زينهم" عبر شاشة قناة ON

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أسامة أبوالعطا لـ"الدستور": هناك تناغم بين أبطال مسلسل "زينهم"

قصة مسلسل زينهم وفريق العمل 

مسلسل "زينهم" مستوحى من كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله، الذي يعمل طبيبًا ويشارك تجاربه الحقيقية في مجال الطب الشرعي، والعمل من بطولة أحمد داود، وكريم قاسم، وهناء الشوربجي، وسلمى أبو ضيف، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وانتاج الشركة  المتحدة 

 

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مواعيد عرض مسلسل " زينهم" عبر شاشة قناة ON

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