يتصدر مسلسل زينهم قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH It، ليحتل المركز الأول، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل زينهم لأحمد داود منذ انطلاق أولى حلقاته بسبب تلاحق أحداثه و تصاعدها بشكل كبير لذلك يعرض الدستور مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قناة أون الحلقة الجديدة.

مواعيد عرض مسلسل زينهم على قناة ON drama



وسيتم عرض العمل على قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة الحلقات أيضًا على منصة watch it.

ينطلق عرض مسلسل "زينهم" في الحلقة ال 23 على قناة ON من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 مساءً، ويتكرر عرضه في الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

قصة مسلسل زينهم للفنان أحمد داود



مسلسل "زينهم" مستوحى من كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله، الذي يعمل طبيبًا ويشارك تجاربه الحقيقية في مجال الطب الشرعي، والعمل من بطولة أحمد داود، وكريم قاسم، وهناء الشوربجي، وسلمى أبو ضيف، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج الشركة المتحدة.

أحداث مسلسل زينهم

المسلسل تناول خلال حلقاته السابقة قصة بحث داوود “زينهم” عن اسباب ودوافع والشخص المتسبب في قتل والده والذي كان يعمل قاضي في احد القضايا الخطيرة التي قتل على إثرها بعدما علم بمرتكبي القضية الحقيقيين، لتتواصل الاحداث بشكل سريع بجانب وصول زينهم الى بعض القتلى الذين قتلوا بعض الاشخاص الذين حضروا اليه في المشرحة.

أحدث مسلسل “زينهم” للنجم أحمد داوود ومعه كريم قاسم حالة رواج كبيرة في الشارع، بعدما لاقى نجاح جماهيري لما يقدمه من قصة كوميدية مبنيه على مزيج من التشويق والرعب المنقسم بين الرعب النفسي والشكلي، وهو ما جعل الجمهور يبحث عن مواعيد عرضه واحداثه وحلقاته الجديدة التي قاربت على النهاية، بعدما تم عرض أكثر من 22 حلقة.

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