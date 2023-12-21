الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة الـ24 مسلسل "زينهم".. الويشي يحاول قتل أحمد داود

مشهد من مسلسل زينهم
مشهد من مسلسل زينهم

تتصاعد أحداث مسلسل "زينهم" الذي واصل تصدره لعمليات البحث عبر أشهر محركاته "جوجل"، بسبب كوميديا الموقف التي يعتمدها أبطاله، وهو الأمر الذي نال إعجاب الجمهور، وتابعوا جميع الحلقات التي عرضت منه إلى الآن، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، تحت قيادة المخرج يحيي إسماعيل.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل زينهم

وتصاعدت أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل "زينهم" إلى أن اكتشفت والدة “زينهم” الفنانة هناء الشوربجي، سرقة شقيقها "نبيل" ويجسد شخصيته الفنان محمد الصاوي، وهو الأمر الذي يزعجها كثيرًا.

يذهب “مهدي” صديق “جميلة” الفنانة سلمي أبو ضيف، ليخبر زينهم بحقيقة مشاعره تجاه “جميلة”، إلا أنها رفضت.

وتستمر أحداث الحلقة 24. وتنتقل الأحداث إلى "زينهم" الذي يستعد للنوم بعد عودته من المشرحة، ويخلد في نوم عميق قبل أن يأتي “الويشي” الفنان حمدي هيكل ويرفع السلاح في وجه زينهم الذي يجسد دوره الفنان أحمد داود وإخباره برغبته في قتله.

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وتنتهي الحلقة الـ 24 من مسلسل "زينهم" بذهاب  ابنة عم جيمي الذي يلعب دوره الفنان كريم قاسم، لتطلب منه أن يخبر والدتها بأنه لا يريد الزواج منها حتى تتمكن من الزواج ممن تحبه، وهو الأمر الذي أكده عليها وأصابه بالحزن.

أبطال مسلسل "زينهم"

يجدر الإشارة إلى أنه أبطال مسلسل "زينهم" هم عدد كبير من النجوم والفنانين، بجانب أحمد داود، منهم كريم قاسم، سلمى أبوضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبوداود، ياسر عزت، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، ومن إخراج يحيى إسماعيل.

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