موعد عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل زينهم لأحمد داود

حقق مسلسل "زينهم" منذ عرضه الكثير من المشاهدات عبر المنصة الرقمية watch it وعبر شاشات التلفزيون بسبب الكوميديا الخفيقة والبسيطة فيه والأدوار الجديدة التي ظهر فيها الفنان أحمد داود، والفنان كريم قاسم، وسلمي أبو ضيف، ومحمد الصاوي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيي إسماعيل.

ويهتم المشاهدون بالبحث عن مواعيد عرض الحلقات الجديدة والأخيرة من مسلسل "زينهم" بطولة الفنان أحمد داود، والفنان كريم قاسم، والفنانة سلمي أبوضيف، مع كثير من الفنانين.

تصدر مسلسل زينهم محرك البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، بسبب الكوميديا الطبيعية التي سيطرت عليه وأحبه الجمهور بشكل تلقائي، ويبحث عن مواعيد عرض الحلقات الجديدة منه، خاصًة بعد تصاعد الأحداث وارتباط زينهم الذي يلعب دوره الفنان أحمد داود، وجميلة التي تجسدها الفنانة سلمي أبو ضيف.

ويرصد "الدستور" مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل زينهم، في سياق السطور التالية

مواعيد عرض مسلسل زينهم على قناة ON drama

يعرض الحلقات الجديدة من مسلسل زينهم للفنان أحمد داود وكريم قاسم على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحديدًا عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة watch it.

كما تعرض الحلقة 24 مسلسل زينهم على قناة ON من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 مساءً، ويتكرر عرضه في الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

مسلسل “زينهم” قائمة الأعلى مشاهدة

ويشارك في بطولة مسلسل "زينهم" عدد كبير من النجوم والفنانين، بجانب أحمد داود، منهم كريم قاسم، سلمى أبوضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبوداود، ياسر عزت، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، ومن إخراج يحيى إسماعيل.