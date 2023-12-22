أحداث مسلسل زينهم الحلقة 26 ومواعيد عرضه على قناة ONE

حقق مسلسل “زينهم” نجاحًا جماهيريًا كبيرًا جعله يتصدر عمليات البحث عبر محرك “جوجل”، خاصة مع عرض الحلقة 25 من العمل على قناة “أون اي” ومنصة “واتش ات”، وتصاعد الأحداث.

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة 26 على قناة اون دراما

يأتي موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة 26 للفنان أحمد داود على قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة watch it.

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة 26 على قناة أون

تعرض الحلقة 26 من مسلسل زينهم على قناة ON من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 مساءً، ويتكرر عرضه في الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

اقرأ أيضًا..





أحداث مسلسل “زينهم”

وتدور أحداث مسلسل “زينهم” حول عالم الطب الشرعي وثلاجات حفظ الموتى في المستشفيات، ويجسد أحمد داوود فيه شخصية طبيب شرعى يتولى إدارة مشرحة، وتتوالى الأحداث في إطر من الإثارة والغموض.

كما يتناول العمل قصص مرعبة في اطار تشويقي كوميدي، ويرصد حالة الحب الغير مرتبة والغير منضبطة التي يقع فيها بطلي العمل فيقع كريم قاسم في حب انجي ابو السعود ويقع داوود في حب سلمى ابو ضيف .

أبطال مسلسل “زينهم”

يشارك في مسلسل زينهم عدد من النجوم، يتقدمهم الممثل أحمد داوود، مع: كريم قاسم، سلمى أبوضيف، أحمد الرافعي، سلوى محمد على، عماد رشاد، محمد أبوداود، يارا جبران، وغيرهم من الممثلين.

اقرأ أيضًا..