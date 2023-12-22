عمرو دياب يتألق في حفله بالتجمع.. ويعلن تفاصيل "مكانك"

أشعل الفنان عمرو دياب أجواء التجمع الخامس في حفل كبير أحياه بإحدى الجامعات الخاصة.

وشهدت منطقة الحفل زحاما مروريا شديدا قبل انطلاقه بساعات، حيث احتشد الآلاف من جمهور الهضبة لحضور أخر حفلاته بالقاهرة في عام ٢٠٢٣.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام "يا أنا يا لأ" وسط حماس وتفاعل شديد من الجمهور، وعلى مدار ساعتين قدم عمرو دياب فاصلا من أشهر أغنياته وهي “ده لو اتساب، بحبه، انت الحظ، وياه، زي ما انتي، قمرين، نور العين، العالم الله، ليلي نهاري، راجع، شكرا من هنا لبكره، يتعلموا، يا قمر ، المعنويات مرتفعة، هتتدلع”.

عمرو دياب يعلن تفاصيل “مكانك”

ومن ناحية أخرى أعلن الفنان عمرو دياب عن قرب صدور ألبومه الجديد "مكانك" والذي يضم ١٢ أغنية.

كما يستعد الهضبة لإحياء حفل كبير في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم ٢٨ ديسمبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم.

ويحتوي الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطورا كبيرا في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة الهضبة الذي يعد رائد التجديد الموسيقي في الوطن العربي.

وطرح الفنان عمرو دياب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل برومو دعائي للألبوم ظهر خلاله بلوك جديد خطف الأنظار وإعجاب جمهوره.

وعقب ساعة من إعلانه عن طرح الألبوم تصدر عمرو دياب وألبومه “مكانك” تريند موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

يذكر أن الفنان عمرو دياب تصدر للعام الخامس على التوالي قائمة الفنانين العرب الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب