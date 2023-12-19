الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مؤلف "زينهم" يكشف سر رؤية الطبيب الشرعي لـ"الأشباح" من حوله

زينهم
زينهم

أحدث مسلسل “زينهم” للنجم أحمد داوود ومعه كريم قاسم حالة رواج كبيرة في الشارع، بعدما لاقى نجاحا جماهيريا لما يقدمه من قصة كوميدية مبنية على مزيج من التشويق والرعب المنقسم بين الرعب النفسي والشكلي، وهو ما جعل الجمهور يبحث عن مواعيد عرضه وأحداثه وحلقاته الجديدة التي قاربت على النهاية، بعدما تم عرض أكثر من 22 حلقة.

 

وكشف مؤلف المسلسل السيناريست محمد سليمان عبد المالك، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن سر رؤية الطبيب الشرعي لـ"الأشباح" من حوله، قائلًا: "فكرة التعامل مع الموتى كان الـ"كور" الخاص بموضوع زينهم، والمسلسل مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرًا" للدكتور محمد جاب الله، وكان أشبه بالمراجع لنا، والقضايا مأخوذة عن المسلسل إلا أن الشخصيات والدراما خاصة بيّ، وفكرة التعامل مع الموت والجثث لها بعد روحاني، وهل هي هلوسة أم نوع من القدرات الخاصة تركتها للمشاهد، وأنا أرى أنه بعد له علاقة بمكان المشرحة ذاتها.

 

موعد عرض مسلسل زينهم على قناة ON E

ينطلق عرض مسلسل "زينهم" في الحلقة الـ23 على قناة ON من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 مساءً، ويتكرر عرضه في الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

 

عرض مسلسل زينهم على قناة ON drama

 ويعرض العمل على قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة الحلقات أيضًا على منصة watch it.

 

 

مسلسل "زينهم" مستوحى من كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله، الذي يعمل طبيبًا ويشارك تجاربه الحقيقية في مجال الطب الشرعي، والعمل من بطولة أحمد داود، وكريم قاسم، وهناء الشوربجي، وسلمى أبو ضيف، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج الشركة المتحدة.

مؤلف زينهم يكشف سر رؤية الطبيب الشرعي لـ الأشباح من حوله مؤلف زينهم زينهم الطبيب الشرعي أحمد داوود كريم قاسم

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