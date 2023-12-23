أولياء أمور يشيدون بتطبيق "خمس ثوانى" الذي أطلقته قناة مدرستنا

أشاد عدد من أولياء الأمور بتطبيق “خمس ثوانى” لقناة مدرستنا الذي تم إطلاقه أمس، وما يقدمه من محتوى هادف للطلاب.

وأشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور وولية أمر بالاحتفالية التي أقامتها قنوات مدرستنا "1 و2"، بسينما الزمالك، أمس، وذلك لإطلاق أول لعبة تفاعلية رقمية وهي لعبة «five seconds»، بحضور نخبة من رجال التعليم والمثقفين والفنانين.

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ولفت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الممتع والمثير للدهشة في اللعبة أنها تعد واحدة من الأساليب التي تنتهجها قنوات مدرستنا، لدمج الترفية بالعملية التعليمية، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، لما له من أثر ودعم نفسي للطلاب، وتقوم بتنفيذ اللعبة فنيا المخرجة ساندرا نشأت.

وتابعت: وتقوم لعبة «خمس ثواني» على إدخال الطالب في تجربة ترفيهية، تزيد من وعيه تجاه عدد من القضايا بشكل تفاعلي، كما تساعده على بناء شخصيته من خلال بعض الاختبارات التي يتعرض لها خلال اندماجه باللعب.

وأكدت على أهمية هذه الأفكار التي وصفتها بأنها "خارج الصندوق"، مشيرة إلى أن مثل هذه الأفكار هي التي تجذب الأطفال والتلاميذ للتعليم وتحببه فيه، مشيره إلي أن هذه الأساليب تعمل علي إيصال المعلومة والرسالة للطفل والتلميذ بشكل أسرع، وتعمل علي توسيع مداركه وأفكاره وتثيبت المعلومة.

وشددت على ضرورة أن تعمل جميع المدارس بمختلف أنواعها علي تفعيل واستخدام هذه النوعية من التدريس، وذلك لخلق جيل واعي ومتميز ومتماشي مع الطرق الحديثة والعالمية في التعليم.

وأضافت شيماء على ماهر ولية أمر أخرى فى تصريحات لـ"الدستور": كانت الاحتفالية منظمة بشكل جميل بالإضافة إلى أن الأفلام التى تم عرضها أثرت فى طلابنا وكان لها هدف ورسالة واضحين.

واختتمت: لدى الكثير من الطلاب قد حضروا العرض بالأمس وأشادوا به مؤكدين أنهم فى حاجة إلى هذا المحتوى داخل حصص المشاهدة بالمدارس.